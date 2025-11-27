Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerindeki İlçe Transfer Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal M. idaresindeki Ballıca–Engiz hattında çalışan 55 M 5736 plakalı minibüs, Murat U. yönetimindeki 52 AGA 592 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Meliha U. yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN