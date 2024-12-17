Samsun'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Gençlik Caddesi İlçe Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 06 FN 4957 otomobil ile Alper Aşçı'nın (19) kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosiklet çapıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN