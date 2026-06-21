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Samsun'da Tofaş araç park halindeki araçlara çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun'da Tofaş araç park halindeki araçlara çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil, park halindeki araçlara çarparak hurdaya döndü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (39) idaresindeki otomobil, Barış Bulvarı üzerinden Kilise Kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi dağıldı. Meydana gelen kazada sürücü H.G. ile araçta yolcu olarak bulunan D.Ö. (28) ağır yaralandı. Araçta bulunan 4 yaşındaki G.Ö. ise hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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