Samsun'da Tıra Çarpan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu kara yolunda 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Konacoğlu idaresindeki 55 ALJ 985 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki Azerbaycan uyruklu Orhan Ali Ahmadov'un sürücülüğünü yaptığı 99 ZA 965 yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Konacoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hikmet Konaçoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN