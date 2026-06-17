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Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, fişekler, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 10 tüfek fişeği, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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