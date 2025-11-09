Samsun'da Tarla Çalışırken Yorgun Mermiyle Vuruldu

Samsun'da tarlada çalışırken yorgun mermiyle vurulduğu iddia edilen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Çarşamba ilçesi Ağcagüney Kabaceviz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem G.(23), tabanca mermisinin sol eline ve sol dizine isabet etmesi sonucu yaralandı. Kurşunun eline ve dizine girip çıktığı tespit edildi.

Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdem G.'nin yorgun mermiyle vurulduğunu iddia ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN