Samsun'da Tanker Sürücüsü Tabancayla Ölü Bulundu
Samsun'da park halindeki bir tankerde, 57 yaşındaki sürücü Şaban Ö. tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belirlenecek.
Samsun'da bir tanker sürücüsü, park halindeki aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda park edilmiş halde duran 55 ANT 107 plakalı tankerde meydana geldi. Ailesinin telefonla ulaşamaması üzerine aramaya çıktığı Şaban Ö. (57), arama çalışmasında aracın şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şaban Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahsın intihar ettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olay yerinde Şaban Ö.'nün yakınları sinir krizi geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN