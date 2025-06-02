Samsun'da SUV ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da SUV ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında, SUV tipi araç ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savruldu ve hastaneye kaldırıldı.

SUV tipi araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da SUV tipi otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Paşa Caddesi üzerinden seyir halinde olan Emre Türk idaresindeki 55 ARF 208 plakalı motosiklet ile 19 Mayıs Bulvarı üzerinde ilerleyen Cumali Yılmaz yönetimindeki 55 ARM 714 plakalı SUV tipi araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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