Samsun'da SUV ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Samsun'da SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyza S. (28) idaresindeki SUV araç ile Emre Kaan Y. (21) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV aracın yandan çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada otomobildeki E.B.Y. (12) ve Aysun Y. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı