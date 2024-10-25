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Samsun'da Sürekli Kazaların Meydana Geldiği Yolda Yeni Kaza

Samsun'da Sürekli Kazaların Meydana Geldiği Yolda Yeni Kaza
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sürekli kaza meydana gelen 23 Nisan Caddesi'nde, Nursu Asan Kıraç'ın otomobili ile Cafer Tayyar Şen'in hafif ticari aracı çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da sürekli kazanın meydana geldiği yolda yine kaza meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nursu Asan Kıraç idaresindeki 29 AZ 948 otomobil ile Cafer Tayyar Şen yönetimindeki 55 HR 584 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası yansıdı.

Aynı yerde daha öncede çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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