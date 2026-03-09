Haberler

Samsun'un şubat ayı trafik kaza bilançosu: 6 ölü, 524 yaralı

Samsun'un şubat ayı trafik kaza bilançosu: 6 ölü, 524 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da şubat ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 933 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise 51 bin 316 kazada 186 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'da şubat ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 933 kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, şubat ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ocak ayında 355'i ölümlü-yaralanmalı ve 527'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 882 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 51 trafik kazasında 2 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise şubat ayında meydana gelen 51 bin 316 kazada 186 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım

İmamoğlu'ndan duruşma öncesi mesaj: Savunma yapmayacağım
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar

Türkiye'den çok önemli savaş hamlesi
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...
İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım