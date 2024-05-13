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Samsun'da Sit Alanında Define Arayan 5 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesindeki Akalan Kalesi sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda define arama dedektörü ve kazma gibi malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da sit alanında define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki Akalan Kalesi sit alanı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Kalesi sit alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.K., S.K., M.E., A.U. ve O.T. isimli şahıslar, kaçak kaçı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan 1 adet define arama dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet demir levye ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Akalan Atakum Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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