Bafra'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan Recep Liman'ın husumetlisi olan Mehmet Karatepe'nin gözaltına alınan 3 şüphelisinden 2'si tutuklandı. Olayın ardından kaçan Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde dün gerçekleşen olayda, Mehmet Karatepe, husumetlisi olduğu öğrenilen Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdiği tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli 3 şüpheli dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.G. ve B.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayı gerçekleştiren firari şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

