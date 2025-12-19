Haberler

Nakliyatçı baba-oğlu silahla ağır yaralayan eski ortağa 22 yıl 1 ay hapis

Nakliyatçı baba-oğlu silahla ağır yaralayan eski ortağa 22 yıl 1 ay hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir nakliyat şirketi sahibi ve oğlu, eski ortakları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Halit Sincak, mahkemece toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan eski ortakları yargılandığı mahkemece toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda 28 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit Sincak'ın (59) silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba-oğul Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit Sincak Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak 29 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Sincak hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sona erdi. Mahkeme Sincak'ı Suat Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 5 ay, Osman Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl ve ruhsatsız silahtan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title