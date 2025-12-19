Nakliyatçı baba-oğlu silahla ağır yaralayan eski ortağa 22 yıl 1 ay hapis

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan eski ortakları yargılandığı mahkemece toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda 28 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit Sincak'ın (59) silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba-oğul Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit Sincak Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak 29 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Sincak hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sona erdi. Mahkeme Sincak'ı Suat Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 5 ay, Osman Tüfekçi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl ve ruhsatsız silahtan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN