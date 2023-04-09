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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan A.Ç.göğsünden vuruldu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.İ. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler

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