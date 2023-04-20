Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın: 4 yaralı

Samsun'da LPG aldıktan sonra seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Samsun'un Asarcık ilçesine giden Ahmet Çeken'in(40) kullandığı 07 AVC 515 plakalı otomobilde, akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra seyir halindeyken yangın çıktı. Araçta bulunan 4 kişi kendilerini alevler içinden son anda dışarı attılar. Yangında araç sürücüsü Ahmet Çeken, araçta bulunan Barış Şahin (23), Necdet Şahin (21) ve Kenan Şahin (39) yanarak yaralandı. Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildiler. Yanan otomobil ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN