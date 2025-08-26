Samsun'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Samsun'da seyir halindeyken alev alan motosikletten sürücü kaçtı. Yangını gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Samsun'da seyir halindeyken alev alev yanan motosikletten sürücü kaçarak kurtulurken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Murat K.'nin idaresindeki motosiklet seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ikazı üzerine sürücü aracı bırakıp panikle kaçtı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile araca müdahale edip yangını söndürdü. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

