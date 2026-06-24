Haberler

Tramvayda yangın paniği

Tramvayda yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde sefer halindeki tramvayın tekerleklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken tramvayda maddi hasar oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde sefer halindeki tramvayın tekerleklerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda duran tramvayın tekerleklerinden duman yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesi sonucu küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tramvayda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

İmamoğlu'nun yerine seçilmişti! Son ziyareti dikkat çekti
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler

Trafikte dehşet! Minibüs şoförünü demir çubukla döve döve öldürdüler

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu