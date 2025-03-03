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Samsun'da Sanal Devriye ile 1 Milyon TL'den Fazla Trafik Cezası Kesildi

Samsun'da Sanal Devriye ile 1 Milyon TL'den Fazla Trafik Cezası Kesildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında trafik güvenliğini tehdit eden ihlallere toplam 1.174.956 TL para cezası kesildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyması gerektiği vurgulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye faaliyetleri kapsamında trafik güvenliğini tehdit eden ihlaller tespit edilerek sürücülere 1 milyon 174 bin 956 TL para cezası kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, trafik güvenliğini tehdit eden ihlaller tespit edilerek anında işlem yapılıyor. Denetimler, usulsüz çakar kullanımı, drift atma, makas atma, lastik yakma, hatalı park, abart egzoz kullanımı, tehlikeli araç kullanımı ve konvoy oluşturma gibi trafik düzenini bozan ihlallerin tespit edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülüyor. 2025 yılının 1 Ocak-28 Mart tarihleri arasındaki denetimlerde 1 milyon 174 bin 956 TL para cezası kesildi. 65 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 14 araç trafikten men edildi. 6 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

Denetimler kararlılıkla devam ediyor

Yetkililer, Samsun'da trafik güvenliğini sağlamak ve ihlalleri en aza indirmek amacıyla sanal devriye denetimlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin trafik kurallarına uymasının hem kendi güvenlikleri hem de diğer vatandaşların can güvenliği için kritik önem taşıdığını vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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