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Samsun’da pompalı tüfekli silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Samsun’da pompalı tüfekli silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Samsun’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 21 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 21 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. (22), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen E.T.Ö.ye (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Sol baldırından yaralanan E.Ö.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan B.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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