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Polisten kaçan şahıs kovalamacayla yakalandı, uyuşturucudan arandığı ortaya çıktı

Polisten kaçan şahıs kovalamacayla yakalandı, uyuşturucudan arandığı ortaya çıktı
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Samsun'da durdurulmak istenen bir kişi polisten kaçtı, kovalamaca sonucu yakalanan şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulmak istenen bir kişi, polisten kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 37 yaşındaki İ.K.'yi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerini fark eden İ.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 144. Sokak üzerinde yakalanan İ.K.'nin yapılan sorgusunda, uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca şahıs hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.K., işlemleri yapılmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili işlemler sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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