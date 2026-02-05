Haberler

Polis aracına tır çarptı: 2 polis yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir tır polis aracına arkadan çarpması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da tırın polis aracına arkadan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir S. idaresindeki 14 DS 450 plakalı tır, polis memuru Murat E. yönetimindeki Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracına çarptı. Kazada polis memurları Kazım Ç. ile Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
