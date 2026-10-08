Samsun'da polis 4 narkotik operasyonda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'da polis ekiplerince Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 117 bin 646 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik ilçesinde M.D. (19) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 109 bin 114 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum ilçesinde M.Ç. (24), E.Ç. (30) ve E.E. (24) isimli şahısların kullanımındaki ikamette yapılan aramada 4 bin 68 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İlkadım ilçesinde K.Ç. (38) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 bin 514 adet sentetik ecza ele geçirildi. K.Ç. gözaltına alındı. A.D. (23) ve M.G. (28) isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı