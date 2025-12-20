LPG yüklü tanker otomobile çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da aynı noktada peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında önce otomobil bariyerlere çarparak yan yattı ve 1 kişi yaralandı, ardından LPG yüklü tankerin otomobile çarpmasıyla muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kazalar, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında, saat 09.30 sıralarında Samsun istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 APE 553 plakalı otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker kazası

İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen 34 HRC 88 plakalı çekici ile 34 NH 2295 dorse plakalı Aygaz marka LPG yüklü tanker, 55 AJM 187 plakalı otomobile yandan çarptı. Polis ekipleri, kazaların ardından güvenlik önlemi alarak 3 şeritli yolu tek şeride düşürdü. Trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, LPG yüklü tankerin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN