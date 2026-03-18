Park halindeki kamyonete çarpan minibüs kağıt gibi ezildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüsün kağıt gibi ezildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olcay Kurt idaresindeki 55 VA 505 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 55 K 0848 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada minibüs hurdaya dönerken, minibüste bulunan sürücü ve bir yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

