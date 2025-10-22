Samsun'da Oyuncak Ayıda Gizlenmiş 150 Gram Kokain Ele Geçirildi
Atakum ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptıkları aramada oyuncak bir ayı içerisine zulalanmış 150 gram kokain buldu. B.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, B.S. (23) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada oyuncak bir ayının içerisine zulalanmış 150 gram kokain ile 1 hassas terazi bulundu. Olayla ilgili B.S. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa