Samsun'da Oyuncak Ayıda Gizlenmiş 150 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, B.S. (23) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada oyuncak bir ayının içerisine zulalanmış 150 gram kokain ile 1 hassas terazi bulundu. Olayla ilgili B.S. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN