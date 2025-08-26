Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Atak (40) idaresindeki 55 HV 024 plakalı traktör ile 10 ANT 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Vezirköprü-Boyabat karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.