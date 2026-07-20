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Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: 3 yaralı

Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: 3 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil, kamyonetten panikleyerek tramvay istasyonuna çarptı. Kazada sürücü ve iki çocuğu yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin tramvay istasyonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D.'nin kullandığı

57 AAB 277 plakalı otomobili, Sinop istikametine doğru seyir halindeyken yan cepte bulunan aynı istikametteki A.A. yönetimindeki 55 AFE 695 plakalı kamyonetin yola çıkış hareketinden panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda otomobil, kaldırıma çıkarak Büyük Cami Tramvay İstasyonu'na çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.D. adlı kadın ile çocukları D.D. ve E.I.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tramvay istasyonunda maddi hasar oluşurken, kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü A.A. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Otomobilin istasyonun içine girmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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