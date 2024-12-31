Samsun'da Otomobil Terme Çayı'na Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da otomobilin Terme Çayı'na uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Çangallar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Terme Çayı kenarında asfalt yol üzerinde seyretmekte olan Oktay Karaağaç (46) kontrolündeki 52 DS 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa uçtu.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) sevk edildi. TAKE ekiplerinin müdahalesiyle araçta bulunan Oktay Karaağaç sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Karaağaç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN