Samsun'da otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde Neşat Yıldız'ın (54) kullandığı 55 ANM 572 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN