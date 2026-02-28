Haberler

Yoldan çıkan otomobil ters döndü

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, V.D. (21) idaresindeki 55 FU 512 plakalı otomobil, Samsun'u Havza'ya bağlayan karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
