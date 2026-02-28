Yoldan çıkan otomobil ters döndü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, V.D. (21) idaresindeki 55 FU 512 plakalı otomobil, Samsun'u Havza'ya bağlayan karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı