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Samsun'da Otomobil Su Kanalına Girdi, 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil Su Kanalına Girdi, 1 Yaralı
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Samsun'da meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobil su kanalına girdi. Kazada yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki kamyona çarpmamak için fren yapan Murat Türk idaresindeki 55 ES 269 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada yaralanan yolcu Gülcan Türk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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