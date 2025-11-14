Haberler

Samsun'da Otomobil-Kamyonet Kazasında 3 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpmasının ardından bariyere girdiği kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi SAGİMAD Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi SAGİMAD Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Arga yönetimindeki 34 BTT 879 plakalı otomobil, önünde seyreden Yusuf Ayaydın idaresindeki 55 ASH 416 plakalı kamyonetin arka sağ kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil demir bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Metin Arga, yanında bulunan Sevim Arga ve kamyonet sürücüsü Yusuf Ayaydın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

