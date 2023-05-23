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Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sinan Sarı idaresindeki 55 AIM 185 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken kavşakta Zekai Aybaş'ın kullandığı 66 RC 016 çekici ve 66 AAL 242 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Sinan Sarı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Sinan Samsun 3. Sayfa Haberler

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