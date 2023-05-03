Samsun'da otomobil ile ticari taksi çarptı: 1 yaralı Samsun'da otomıbil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile ticari taksi çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomıbil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstikbal Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Oğuz idaresindeki

55 AC 991 plakalı otomobil kavşakta Fatih Yüreğir idaresindeki 55 T 4017 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Oğuzhan Oğuz ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.