Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi No: 262 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı