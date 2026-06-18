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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi No: 262 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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