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Atakum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Samsun’un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beypınar Mahallesi Elbistan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AUC 652 plakalı otomobil ile Muhammet Ali Ç. idaresindeki 55 AVM 814 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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