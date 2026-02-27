Haberler

Bafra'da otomobil cami bahçesine uçtu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil caminin bahçesine devrildi. Kazayı yarasız atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin caminin bahçesine uçtuğu kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, F.S.'nin kullandığı 55 JR 986 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hastane Kavşağı'nda korkulukları kırarak cami bahçesine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Otomobilden çıkarılan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çitleri kırıp cami bahçesine düşmesi ve ters dönme anları yer alıyor. - SAMSUN

