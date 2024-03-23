Samsun'da Oto Tamirci Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da bir oto tamirci dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, temini ve ticareti ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde, sanayi sitesinde oto tamircisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Söz konusu tamirci dükkanında E.Ç. ile R.A. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 95 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi ve 13 adet etnografik eser olduğu değerlendiren metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. ve R.A gözaltına alındı.Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN