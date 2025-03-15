Samsun'da Otluk Alanda Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın durumu vatandaşları paniğe sevk etti, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun'da bir otluk ve çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Aşık Veysel Caddesi mevkisinde otluk alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Otluk alanda alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının giremediği yangın alanına, itfaiye erleri girerek yangını büyümeden söndürüldü. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa