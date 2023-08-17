Samsun'da ormanda ağaç kesimi sırasında işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Asarcık ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapan bir işçi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da ormanda ağaç kesim işinde çalışan işçi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Kesealan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Alanlı Orman İşletme Şefliğinde kesimci olarak çalışan Hasan Keskin (55), kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hasan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN