Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu

Samsun'da özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında yedikleri tavuk döner sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale yapıldı, sağlık durumları iyi.

Samsun'da özel bir okulda 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir işletmeden yedikleri tavuk döner sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
