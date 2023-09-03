Samsun'da Nişan Töreninde Tabancayla Ateş Açıldı, Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Salıpazar ilçesinde bir nişan töreninde tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yüzünden kazara vurularak hastanelik oldu. Yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Samsun'da nişan töreni sırasında tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yüzünden kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Salıpazar ilçesinin Karaman Mahallesi'ndeki bir nişan töreninde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Mustafa Akgül (57) komşusunun nişan törenine gitti. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu Mustafa Akgül kurşunun kazara sol yanağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesine oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Mustafa Akgül'ün yüzüne isabet eden kurşunun içeride kaldığı ve ameliyat ile alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN