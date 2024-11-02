Samsun'da Narkotik Uygulaması: Uyuşturucu ve Radar Cihazları Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narko Alan uygulamasında, farklı uyuşturucu maddeler ve radar tespit cihazları ele geçirildi. Yapılan aramalarda 101 adet sentetik ecza, kenevir tohumu ve skunk bulundu.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narko Alan uygulamasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 4 araç üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çeşitli cihazlar ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucunda toplamda 101 adet sentetik ecza, 0,4 gram kenevir tohumu, 0,5 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.
Elde edilen delillerle birlikte şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Şahısların, haklarında tesis edilecek işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN