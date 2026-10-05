Samsun'da narkotik polisin yakaladığı şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucunda M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ç., nöbetçi mahkemede ifade verdi. M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı