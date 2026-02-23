Haberler

Samsun'da 9 bin 308 sentetik hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da 9 bin 308 sentetik hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 bin 308 adet sentetik ecza ile bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 308 adet sentetik ecza ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 3 şüpheliye ait üst, araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 9 bin 308 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur
Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

153 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı