Samsun'da uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda E.G., D.A.C.Z., E.A.Y. ve K.E.A. isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılırken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN