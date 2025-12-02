Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesinde belirlenen ikamette aramada 445 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili T.B.Y. (45) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN