Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 445 gram metamfetamin ve 200 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 45 yaşındaki T.B.Y. gözaltına alındı.
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesinde belirlenen ikamette aramada 445 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili T.B.Y. (45) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa