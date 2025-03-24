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Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, Koltuktan 800 Gram Metamfetamin Buldu

Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, Koltuktan 800 Gram Metamfetamin Buldu
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Samsun'da yapılan narkotik baskınında, evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamin narkotik köpeği Tony tarafından bulundu. M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamini narkotik köpeği Tony buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K.'nin (43) İlkadım ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik polisi söz konusu evde narkotik dedektör köpeği Tony ile arama yaptı. Yapılan aramada, evdeki koltuğa zulalanmış 800 gram metamfetamin Tony'nin hassas burnu sayesinde bulundu. Evde ayrıca 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. "uyuşturucu madde ticaretine yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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