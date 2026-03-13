Haberler

Mühendisi "Kargon var" diyerek çağırıp silahla vuran 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cerrahi aletler üreten bir fabrikada çalışan mühendis C.K., ‘Kargon var’ denilerek dışarı çağrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrasında 17 yaşındaki saldırgan E.T. Sakarya'da yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir mühendis, telefonla "Kargon var" denilerek iş yerinin önüne çağrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Silahlı saldırgan polis tarafından Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi aletler üreten bir fabrikada mühendis olarak çalışan C.K. (36), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından telefonla aranarak kargo şirketinden arandığı ve kendisine kargo bulunduğu söylenerek iş yerinin önüne çağrıldı.

İş yerinin önüne çıkan C.K., burada kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu Ç.K., sol bacağının diz üstünden vurularak yaralandı. Yaralı mühendis, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun polise yaptığı çalışma sonucu silahlı saldırı 17 yaşındaki E.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. E.T., polis tarafından Sakarya'da yakalandı. Soruşturma devam diyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım